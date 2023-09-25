У Севастополі пролунав вибух: в окупаційній адміністрації кажуть про демонтаж у штабі чф рф після удару
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кримські телеграм-канали повідомиили вранці про гучний вибух у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Призначений рф так званий "губернатор" михайло развожаєв повідомив про демонтаж у штабі чорноморського флоту рф після удару, передає УНН.
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"У Севастополі пролунав гучний вибух. У районі штабу чф рф видно дим. Можливо, це ще одна димова завіса", - повідомили у телеграм-каналі "Крымский ветер".
"Глухий звук, який зараз було чути у центрі міста – це запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі чф флоту", - зазначив развожаєв у телеграм-каналі.
Нагадаємо
22 вересня в окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.
Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.