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В Севастополе прогремел взрыв: в оккупационной администрации говорят о демонтаже в штабе чф рф после удара

Киев • УНН

 • 214091 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Крымские телеграм-каналы сообщили утром о громком взрыве в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Назначенный рф так называемый "губернатор" михаил развожаев сообщил о демонтаже в штабе черноморского флота рф после удара, передает УНН.

Детали

"В Севастополе прогремел громкий взрыв. В районе штаба чф рф виден дым. Возможно, это еще одна дымовая завеса", - сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер".

"Глухой звук, который сейчас был слышен в центре города – это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе чф флота", - отметил развожаев в телеграм-канале.

Напомним

22 сентября в оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.

Позже Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

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