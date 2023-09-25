В Севастополе прогремел взрыв: в оккупационной администрации говорят о демонтаже в штабе чф рф после удара
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Крымские телеграм-каналы сообщили утром о громком взрыве в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Назначенный рф так называемый "губернатор" михаил развожаев сообщил о демонтаже в штабе черноморского флота рф после удара, передает УНН.
Детали
"В Севастополе прогремел громкий взрыв. В районе штаба чф рф виден дым. Возможно, это еще одна дымовая завеса", - сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер".
"Глухой звук, который сейчас был слышен в центре города – это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе чф флота", - отметил развожаев в телеграм-канале.
Напомним
22 сентября в оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Позже Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.