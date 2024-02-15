У Севастополі дітей залучили до участі у конкурсі з розробки медалі до 10-річчя російської анексії міста

Влада окупованого Севастополя залучила дітей до участі у конкурсі з розробки медалі до 10-річчя російської анексії міста. Перемогу на конкурсі здобула проросійська провладна активістка Марина Воронежська, повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

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У Севастополі дітей долучили до участі в конкурсі по створенню медалі до 10-річчя російської анексії міста. Всього на конкурс було подано 42 заявки, половина з який від школярів. Переможцем стала робота проросійської провладної активістки Марини Воронежської (Червінської)