У Севастополі дітей залучили до участі у конкурсі з розробки медалі до 10-річчя російської анексії міста
Київ • УНН
Дітям в окупованому Севастополі запропонували розробити дизайн медалі, присвяченої 10-річчю анексії міста Росією, і перемогу здобув проект проросійської активістки Марини Воронезької.
Влада окупованого Севастополя залучила дітей до участі у конкурсі з розробки медалі до 10-річчя російської анексії міста. Перемогу на конкурсі здобула проросійська провладна активістка Марина Воронежська, повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
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У Севастополі дітей долучили до участі в конкурсі по створенню медалі до 10-річчя російської анексії міста. Всього на конкурс було подано 42 заявки, половина з який від школярів. Переможцем стала робота проросійської провладної активістки Марини Воронежської (Червінської)
Зазначається, що на аверсі медали зображена площа Нахімова, на реверсі - пам’ятник Затопленим кораблям. По колу медалі планується розмістити цитату путіна. Мер Севастополя михайло развожаєв заявляв, що медаллю планується нагороджувати учасників анексії міста та "за вагомий внесок у розвиток міста".
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