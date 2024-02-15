В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города

Власти оккупированного Севастополя привлекли детей к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города. Победу на конкурсе одержала пророссийская провластная активистка Марина Воронежская, сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Детали

В Севастополе детей приобщили к участию в конкурсе по созданию медали к 10-летию российской аннексии города. Всего на конкурс было подано 42 заявки, половина из который от школьников. Победителем стала работа пророссийской провластной активистки Марины Воронежской (Червинской) - сообщает издание.

Отмечается, что на аверсе медали изображена площадь Нахимова, на реверсе - памятник Затопленным кораблям. По кругу медали планируется разместить цитату Путина. Мэр Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что медалью планируется награждать участников аннексии города и "за весомый вклад в развитие города".

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