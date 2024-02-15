В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города
Детям в оккупированном Севастополе предложили разработать дизайн медали, посвященной 10-летию аннексии города Россией, и победу одержал проект пророссийской активистки Марины Воронежской.
Законодатели США борются за "план Б" по помощи Украине - The Hill
Американские законодатели рассматривают альтернативные подходы для быстрого одобрения очередного раунда помощи Украине, поскольку лидеры республиканцев отказываются поддержать законопроект Сената о помощи Украине без дополнительных мер по безопасности границ.
У налоговиков есть негласный план по дополнительным сборам с предпринимателей во время проверок - бизнес-омбудсмен
Представители бизнеса жалуются, что налоговые органы требуют найти нарушения, чтобы выписать штрафы и взыскать дополнительные платежи с предпринимателей.
Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП
Чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины был задержан за получение взятки в размере 3300 долларов США за незаконное содействие в вывозе антикварного оружия за пределы Украины без разрешительных документов.
Накапливает силы под Ореховым: враг, вероятно, готовит новое наступление на Запорожском направлении
российские войска развернули большую группу в направлении Ореховского в Запорожской области, чем в Авдеевке, и, вероятно, пытаются достичь успеха с помощью штурмовых операций.
Нардеп Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука
Народный депутат Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской лавры Павла Музычука, которого обвиняют в оправдании российской агрессии против Украины.
В Мюнхене на конференции по безопасности США будут противостоять политическим потрясениям, вызванным Трампом - СМИ
На Мюнхенской конференции по безопасности официальные лица США будут уверять союзников в преданности НАТО на фоне политической нестабильности, вызванной Трампом.
В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"
московский суд заочно арестовал актера Алексея Панина за оправдание терроризма из-за поста в социальных сетях о взрыве на Крымском мосту.
В Польше откроют учебно-тренировочный центр Украина-НАТО - Столтенберг
НАТО создаст в Польше совместный учебный центр, который поможет украинским военным обмениваться опытом с западными партнерами и тренироваться по стандартам НАТО, поскольку Киев стремится к членству в Альянсе.
Глава Пентагона вернулся к работе после лечения
Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к исполнению своих обязанностей в Пентагоне после того, как был выписан из больницы и прошел реабилитацию.