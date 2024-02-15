В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  176608 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  204923 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  175706 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  174253 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  197513 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  239391 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  243386 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  228477 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326537 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города

Детям в оккупированном Севастополе предложили разработать дизайн медали, посвященной 10-летию аннексии города Россией, и победу одержал проект пророссийской активистки Марины Воронежской.

Война •   •  14347 просмотра
В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города

Законодатели США борются за "план Б" по помощи Украине - The Hill

Американские законодатели рассматривают альтернативные подходы для быстрого одобрения очередного раунда помощи Украине, поскольку лидеры республиканцев отказываются поддержать законопроект Сената о помощи Украине без дополнительных мер по безопасности границ.

Политика •   •  12028 просмотра
Законодатели США борются за "план Б" по помощи Украине - The Hill

У налоговиков есть негласный план по дополнительным сборам с предпринимателей во время проверок - бизнес-омбудсмен

Представители бизнеса жалуются, что налоговые органы требуют найти нарушения, чтобы выписать штрафы и взыскать дополнительные платежи с предпринимателей.

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У налоговиков есть негласный план по дополнительным сборам с предпринимателей во время проверок - бизнес-омбудсмен

Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП

Чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины был задержан за получение взятки в размере 3300 долларов США за незаконное содействие в вывозе антикварного оружия за пределы Украины без разрешительных документов.

Криминал и ЧП •   •  10238 просмотра
Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП

Накапливает силы под Ореховым: враг, вероятно, готовит новое наступление на Запорожском направлении

российские войска развернули большую группу в направлении Ореховского в Запорожской области, чем в Авдеевке, и, вероятно, пытаются достичь успеха с помощью штурмовых операций.

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Накапливает силы под Ореховым: враг, вероятно, готовит новое наступление на Запорожском направлении

Нардеп Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука

Народный депутат Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской лавры Павла Музычука, которого обвиняют в оправдании российской агрессии против Украины.

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Нардеп Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука

В Мюнхене на конференции по безопасности США будут противостоять политическим потрясениям, вызванным Трампом - СМИ

На Мюнхенской конференции по безопасности официальные лица США будут уверять союзников в преданности НАТО на фоне политической нестабильности, вызванной Трампом.

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В Мюнхене на конференции по безопасности США будут противостоять политическим потрясениям, вызванным Трампом - СМИ

В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"

московский суд заочно арестовал актера Алексея Панина за оправдание терроризма из-за поста в социальных сетях о взрыве на Крымском мосту.

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В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"

В Польше откроют учебно-тренировочный центр Украина-НАТО - Столтенберг

НАТО создаст в Польше совместный учебный центр, который поможет украинским военным обмениваться опытом с западными партнерами и тренироваться по стандартам НАТО, поскольку Киев стремится к членству в Альянсе.

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В Польше откроют учебно-тренировочный центр Украина-НАТО - Столтенберг

Глава Пентагона вернулся к работе после лечения

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к исполнению своих обязанностей в Пентагоне после того, как был выписан из больницы и прошел реабилитацию.

Новости Мира •   •  10672 просмотра
Глава Пентагона вернулся к работе после лечения