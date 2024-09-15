У Сербії можуть повернути обов'язкову військову службу
Київ • УНН
Президент Сербії Вучич схвалив поновлення обов'язкової 75-денної військової служби для чоловіків. Він наголосив на необхідності сильної армії та більшої кількості зброї для стримування загроз.
Президент Сербії Олександр Вучич схвалив поновлення обов'язкової військової служби, зазначивши, що країні потрібна сильна армія та більше зброї. Пише УНН із посиланням на ORF News.
Президент Сербії Александар Вучич дав зелене світло на відновлення обов'язкової військової служби, яка була скасована з 2011 року. Він підписав, що погоджується на 75-денну обов’язкову військову службу для чоловіків, сказав Вучич учора на церемонії інавгурації в сербській столиці Белграді.
Сербії потрібна сильна армія і необхідно купувати і виробляти більше зброї. .. У нас немає бажання нападати на кого-небудь. Але наше бажання - стримувати всіх тих, хто загрожує нам щодня
Президент Сербії не уточнив, кого він вважає джерелом загроз.
Уряду ще належить офіційно затвердити обов'язкову військову службу. Згідно з інформацією на сьогодні, вказується, що жінки можуть продовжувати служити в збройних силах на добровільній основі.
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