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У Сербії можуть повернути обов'язкову військову службу

У Сербії можуть повернути обов'язкову військову службу

Київ • УНН

 • 22014 перегляди

Президент Сербії Вучич схвалив поновлення обов'язкової 75-денної військової служби для чоловіків. Він наголосив на необхідності сильної армії та більшої кількості зброї для стримування загроз.

Президент Сербії Олександр Вучич схвалив поновлення обов'язкової військової служби, зазначивши, що країні потрібна сильна армія та більше зброї. Пише УНН із посиланням на ORF News.

Президент Сербії Александар Вучич дав зелене світло на відновлення обов'язкової військової служби, яка була скасована з 2011 року. Він підписав, що погоджується на 75-денну обов’язкову військову службу для чоловіків, сказав Вучич учора на церемонії інавгурації в сербській столиці Белграді.

Сербії потрібна сильна армія і необхідно купувати і виробляти більше зброї. .. У нас немає бажання нападати на кого-небудь. Але наше бажання - стримувати всіх тих, хто загрожує нам щодня

- зазначив Вучич.

Президент Сербії не уточнив, кого він вважає джерелом загроз.

Уряду ще належить офіційно затвердити обов'язкову військову службу. Згідно з інформацією на сьогодні, вказується, що жінки можуть продовжувати служити в збройних силах на добровільній основі.

Зеленський і прем'єр Хорватії обговорили розмінування та відбудову України11.09.24, 17:41 • 17283 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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