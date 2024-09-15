В Сербии могут вернуть обязательную военную службу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  80026 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  87070 просмотра
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  98672 просмотра
Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

  •  47959 просмотра
Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  79106 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

  •  110043 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  127050 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  124646 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  127453 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  132950 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  112810 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  57346 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  101859 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  102926 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  107209 просмотра
Актуальное
В Сербии могут вернуть обязательную военную службу

В Сербии могут вернуть обязательную военную службу

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 06:49  •  649 просмотра

Read in English

Президент Сербии Вучич одобрил возобновление обязательной 75-дневной военной службы для мужчин. Он отметил необходимость сильной армии и большего количества оружия для сдерживания угроз.

Президент Сербии Александр Вучич одобрил возобновление обязательной военной службы, отметив, что стране нужна сильная армия и больше оружия. Пишет УНН со ссылкой на ORF News.

Президент Сербии Александар Вучич дал зеленый свет на восстановление обязательной военной службы, которая была отменена с 2011 года. Он подписал, что соглашается на 75-дневную обязательную военную службу для мужчин, сказал Вучич вчера на церемонии инаугурации в сербской столице Белграде.

Сербии нужна сильная армия и необходимо покупать и производить больше оружия... У нас нет желания нападать на кого-либо. Но наше желание - сдерживать всех тех, кто угрожает нам ежедневно

- отметил Вучич.

Президент Сербии не уточнил, кого он считает источником угроз.

Правительству еще предстоит официально утвердить обязательную военную службу. Согласно информации на сегодня, указывается, что женщины могут продолжать служить в вооруженных силах на добровольной основе.

Зеленський і прем'єр Хорватії обговорили розмінування та відбудову України11 сентября 2024, 14:41 • 16853 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
  •  101095 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  109933 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  112810 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели
13 сентября 2024, 17:40  •  103293 просмотра

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
13 сентября 2024, 15:25  •  127050 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
13 сентября 2024, 14:30  •  54649 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
13 сентября 2024, 12:56  •  50252 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
13 сентября 2024, 11:51  •  45060 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
13 сентября 2024, 11:17  •  46889 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
13 сентября 2024, 10:17  •  47739 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Популярные

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  79106 просмотра
Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

  •  47959 просмотра
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  98672 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  87070 просмотра
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  80026 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

  •  110043 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  127050 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  124646 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  127453 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  132950 просмотра

Война

Авиаудар, «Шахеды» и ряд боевых столкновений: враг за сутки потерял почти 100 человек - ОТГ «Харьков»

Авиаудар, «Шахеды» и ряд боевых столкновений: враг за сутки потерял почти 100 человек - ОТГ «Харьков»

  •  3724 просмотра
Войска рф обстреляли Донетчину: один погибший, трое раненых

Войска рф обстреляли Донетчину: один погибший, трое раненых

  •  11417 просмотра
Захватчики нанесли удары по Херсонской области: 2 погибших, 7 раненых

Захватчики нанесли удары по Херсонской области: 2 погибших, 7 раненых

  •  15436 просмотра
ПВО Украины уничтожила ракету и 10 дронов во время ночной атаки

ПВО Украины уничтожила ракету и 10 дронов во время ночной атаки

  •  20516 просмотра
Вражеские атаки на Днепропетровщине: два человека получили ранения

Вражеские атаки на Днепропетровщине: два человека получили ранения

  •  23344 просмотра

политика

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  79132 просмотра
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  98692 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  87101 просмотра
Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

  •  34836 просмотра
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  80048 просмотра

Война

Авиаудар, «Шахеды» и ряд боевых столкновений: враг за сутки потерял почти 100 человек - ОТГ «Харьков»

Авиаудар, «Шахеды» и ряд боевых столкновений: враг за сутки потерял почти 100 человек - ОТГ «Харьков»

  •  3724 просмотра
Войска рф обстреляли Донетчину: один погибший, трое раненых

Войска рф обстреляли Донетчину: один погибший, трое раненых

  •  11417 просмотра
Захватчики нанесли удары по Херсонской области: 2 погибших, 7 раненых

Захватчики нанесли удары по Херсонской области: 2 погибших, 7 раненых

  •  15436 просмотра
ПВО Украины уничтожила ракету и 10 дронов во время ночной атаки

ПВО Украины уничтожила ракету и 10 дронов во время ночной атаки

  •  20516 просмотра
Вражеские атаки на Днепропетровщине: два человека получили ранения

Вражеские атаки на Днепропетровщине: два человека получили ранения

  •  23344 просмотра

политика

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  79132 просмотра
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  98692 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  87101 просмотра
Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

  •  34836 просмотра
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  80048 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  48496 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  105822 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  107084 просмотра

Экономика

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  79132 просмотра
Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска

Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска

  •  21564 просмотра
Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

  •  27132 просмотра
В 2025 году на оборону Украины выделят более 26 процентов ВВП: как распределят средства

В 2025 году на оборону Украины выделят более 26 процентов ВВП: как распределят средства

  •  48957 просмотра
Кабмин предложил не менять прожиточный минимум и минимальную зарплату в 2025 году

Кабмин предложил не менять прожиточный минимум и минимальную зарплату в 2025 году

  •  30814 просмотра

Киев

В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия

В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия

13 сентября 2024, 23:28  •  35022 просмотра
В Киеве работают силы ПВО

В Киеве работают силы ПВО

13 сентября 2024, 22:59  •  35610 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

13 сентября 2024, 22:54  •  34977 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

13 сентября 2024, 22:42  •  34541 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

13 сентября 2024, 19:01  •  51440 просмотра