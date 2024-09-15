В Сербии могут вернуть обязательную военную службу

Президент Сербии Александр Вучич одобрил возобновление обязательной военной службы, отметив, что стране нужна сильная армия и больше оружия. Пишет УНН со ссылкой на ORF News.

Президент Сербии Александар Вучич дал зеленый свет на восстановление обязательной военной службы, которая была отменена с 2011 года. Он подписал, что соглашается на 75-дневную обязательную военную службу для мужчин, сказал Вучич вчера на церемонии инаугурации в сербской столице Белграде.

Сербии нужна сильная армия и необходимо покупать и производить больше оружия... У нас нет желания нападать на кого-либо. Но наше желание - сдерживать всех тех, кто угрожает нам ежедневно - отметил Вучич.

Президент Сербии не уточнил, кого он считает источником угроз.

Правительству еще предстоит официально утвердить обязательную военную службу. Согласно информации на сегодня, указывается, что женщины могут продолжать служить в вооруженных силах на добровольной основе.

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