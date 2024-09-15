В Сербии могут вернуть обязательную военную службу
Киев • УНН
Президент Сербии Вучич одобрил возобновление обязательной 75-дневной военной службы для мужчин. Он отметил необходимость сильной армии и большего количества оружия для сдерживания угроз.
Президент Сербии Александр Вучич одобрил возобновление обязательной военной службы, отметив, что стране нужна сильная армия и больше оружия. Пишет УНН со ссылкой на ORF News.
Президент Сербии Александар Вучич дал зеленый свет на восстановление обязательной военной службы, которая была отменена с 2011 года. Он подписал, что соглашается на 75-дневную обязательную военную службу для мужчин, сказал Вучич вчера на церемонии инаугурации в сербской столице Белграде.
Сербии нужна сильная армия и необходимо покупать и производить больше оружия... У нас нет желания нападать на кого-либо. Но наше желание - сдерживать всех тех, кто угрожает нам ежедневно
Президент Сербии не уточнил, кого он считает источником угроз.
Правительству еще предстоит официально утвердить обязательную военную службу. Согласно информации на сегодня, указывается, что женщины могут продолжать служить в вооруженных силах на добровольной основе.
Зеленський і прем'єр Хорватії обговорили розмінування та відбудову України11 сентября 2024, 14:41 • 16853 просмотра