У Сенаті США розглянуть санкції проти Китаю через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Сенат Конгресу США внесли законопроект, що дозволяє президенту Дональду Трампу ввести санкції проти Китаю за відмову у співпраці при з’ясуванні причин виникнення пандемії коронавірусу. Це зробив у вівторок, 12 травня, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає УНН із посиланням на DW.
“Я переконаний, що Китай не почне співпрацювати з серйозним розслідуванням, поки його не змусять це зробити. Цей жорсткий законодавчий акт буде накладати санкції на Китай, поки вони не почнуть співпрацювати зі слідчими”, — заявив Грем.
Протягом 60 днів Китай повинен надати всі необхідні відомості для розслідування, яке ведеться Сполученими Штатами, їх союзниками або структурами ООН. Крім того, влада КНР повинна закрити ринки, де продають диких тварин, і звільнити затриманих в Гонконзі активістів.
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В іншому випадку США можуть заморожувати китайські активи, вводити заборону на в’їзд для китайських офіційних осіб, а також забороняти американським фінансовим інститутам видавати кредити і страхувати китайські підприємства.
“Більше вісімдесяти тисяч американців мертві, а мільйони людей сьогодні не мають роботи через те, що Китай не зміг стримати і запобігти поширенню вірусу”, — підкреслив сенатор.
Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що санкції щодо РФ потенційно не заважають надавати їй гумдопомогу.