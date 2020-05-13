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В Сенате США рассмотрят санкции против Китая из-за коронавируса

Киев • УНН

 • 12909 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Сенат Конгресса США внесли законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Китая за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. Это сделал во вторник, 12 мая, сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает УНН со ссылкой на DW.

В Сенате США рассмотрят санкции против Китая из-за коронавируса

“Я убежден, что Китай не начнет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят это сделать. Этот жесткий законодательный акт будет накладывать санкции на Китай, пока они не начнут сотрудничать со следователями”, — заявил Грэм.

В течение 60 дней Китай должен предоставить все необходимые сведения для расследования, которое ведется Соединенными Штатами, их союзниками или структурами ООН. Кроме того, власти КНР должны закрыть рынки, где продают диких животных, и освободить задержанных в Гонконге активистов.

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В противном случае США могут замораживать китайские активы, вводить запрет на въезд для китайских официальных лиц, а также запрещать американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия.

“Более восьмидесяти тысяч американцев мертвые, а миллионы людей сегодня не имеют работы из-за того, что Китай не смог сдержать и предотвратить распространение вируса”, — подчеркнул сенатор.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что санкции в отношении РФ потенциально не мешают оказывать ей гумпомощь.

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