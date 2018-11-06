У СБУ пояснили секретність навколо слідства у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Будь-яка інформація щодо розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк може бути використана виконавцями, організаторами чи замовниками злочину. Про це під час виступу у парламенті заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Від себе, на підтримку і солідарність до виступаючих переді мною хочу сказати: шановні народні депутати! Оприлюднення даних досудового розслідування не сприяє якості і швидкості повної ясності у цю справу", – сказав Грицак.
За його словами, у СБУ "робимо мінімум для того, щоб давати ту інформацію, яка може зашкодити".
"Будь-яка інформація, яка надається, будь-ким – незалежно, вони учасники процесу чи не учасники процесу – це може бути використано тими, хто це зробив", - додав голова СБУ.
Як повідомляв УНН, у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк стався витік інформації.
Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.