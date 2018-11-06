У СБУ пояснили секретність навколо слідства у справі Гандзюк

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Будь-яка інформація щодо розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк може бути використана виконавцями, організаторами чи замовниками злочину. Про це під час виступу у парламенті заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.