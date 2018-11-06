В СБУ объяснили секретность вокруг следствия по делу Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Любая информация по расследованию дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк может быть использована исполнителями, организаторами или заказчиками преступления. Об этом во время выступления в парламенте заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"От себя, на поддержку и в знак солидарности с выступающими передо мной хочу сказать: уважаемые народные депутаты! Обнародование данных досудебного расследования не способствует качеству и скорости полной ясности в это дело", - сказал Грицак.
По его словам, в СБУ "делаем минимум для того, чтобы давать ту информацию, которая может навредить".
"Любая предоставляемая информация, кем угодно - независимо от того, они участники процесса или не участники процесса - это может быть использовано теми, кто это сделал", - добавил глава СБУ.
Как сообщал УНН, в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк произошла утечка информации.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.