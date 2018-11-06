У СБУ підтвердили, що Грицак прийде у ВР на звіт щодо справи Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак сьогодні доповість народним депутатам про стан розслідування кримінального провадження щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це УНН повідомили в СБУ.
"Він вже виїхав на доповідь", - сказали в СБУ.
Раніше депутати на звіт запросили керівництво МВС, Генпрокуратури та СБУ.
Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.