В СБУ подтвердили, что Грицак придет в ВР на отчет по делу Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сегодня доложит народным депутатам о состоянии расследования уголовного производства по убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом УНН сообщили в СБУ.
"Он уже выехал на доклад", - сказали в СБУ.
Ранее депутаты на отчет пригласили руководство МВД, Генпрокуратуры и СБУ.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.