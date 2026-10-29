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У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"

Київ • УНН

 • 3712 перегляди

Археологи дослідили гробницю завдовжки 54,5 метра з двома кам’яними виступами. Усередині знайшли скелет і чотири намистини.

У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"

Археологи дослідили незвичайну кам'яну гробницю в Західній Сахарі, збудовану понад 4000 років тому. Споруда завдовжки майже 55 метрів має два довгі кам'яні виступи, схожі на антени, призначення яких досі залишається загадкою. Про це повідомляє Science & Vie із посиланням на дослідження в журналі African Archaeological Review, пише УНН.

Деталі

Гробниця розташована поблизу пам'ятки наскельного мистецтва Слугілла-Лаваш. Вона складається з овального кургану діаметром близько 12 метрів та двох паралельних рядів кам'яних плит, спрямованих на схід.

Загальна довжина споруди становить 54,5 метра. Для її будівництва використовували місцевий вапняк, а камені укладали без будівельного розчину.

Усередині знайшли скелет і прикраси зі шкаралупи страусиних яєць

Під курганом археологи виявили останки однієї людини віком приблизно 25–35 років. Через поганий стан кісток визначити стать похованого не вдалося.

Поруч зі скелетом знайшли чотири кільцеподібні намистини, виготовлені зі шкаралупи страусиних яєць. Інших поховальних предметів дослідники не виявили.

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Для визначення віку гробниці науковці з Університету Жирони застосували радіовуглецевий аналіз мінеральної складової кісток. Результати показали, що похованню приблизно 4100–4417 років.

За словами дослідників, це перше безпосереднє датування поховання такого типу в регіоні Атлантичної Сахари.

Науковці припускають, що споруду звели в період, коли клімат Сахари був значно вологішим, а територію населяли давні скотарські та мисливські спільноти.

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