В Сахаре нашли загадочную гробницу возрастом более 4000 лет с двумя каменными "антеннами"

Археологи исследовали необычную каменную гробницу в Западной Сахаре, построенную более 4000 лет назад. Сооружение длиной почти 55 метров имеет два длинных каменных выступа, похожих на антенны, назначение которых до сих пор остается загадкой. Об этом сообщает Science & Vie со ссылкой на исследование в журнале African Archaeological Review, пишет УНН.

Детали

Гробница расположена возле памятника наскального искусства Слугилла-Лаваш. Она состоит из овального кургана диаметром около 12 метров и двух параллельных рядов каменных плит, направленных на восток.

Общая длина сооружения составляет 54,5 метра. Для его строительства использовали местный известняк, а камни укладывали без строительного раствора.

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Под курганом археологи обнаружили останки одного человека в возрасте примерно 25–35 лет. Из-за плохого состояния костей определить пол погребенного не удалось.

Рядом со скелетом нашли четыре кольцеобразные бусины, изготовленные из скорлупы страусиных яиц. Других погребальных предметов исследователи не обнаружили.

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Для определения возраста гробницы ученые из Университета Жироны применили радиоуглеродный анализ минеральной составляющей костей. Результаты показали, что захоронению примерно 4100–4417 лет.

По словам исследователей, это первое непосредственное датирование захоронения такого типа в регионе Атлантической Сахары.

Ученые предполагают, что сооружение возвели в период, когда климат Сахары был значительно более влажным, а территорию населяли древние скотоводческие и охотничьи сообщества.

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