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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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У Саакашвілі підтвердився коронавірус - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У третього президента Грузії Михайла Саакашвілі підтвердився COVID-19. Про це “Інтерпресньюс” повідомив адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе, передає УНН.

У Саакашвілі підтвердився коронавірус - адвокат

Деталі

Адвокат зазначив, коронавірус у третього президента підтвердився сьогодні.

За словами Хачапурідзе, сьогодні він планує відвідати Михайла Саакашвілі. Як заявляє адвокат, сьогодні у «Вівамеді» третій президент Грузії знову втратив свідомість.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в організмі Михайла Саакашвілі виявили сліди важких металів. Його могли отруїти у в'язниці, заявив американський токсиколог і нарколог Девід Сміт на судовому засіданні в Тбілісі 29 грудня.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк говоривщо Україна офіційно пропонує передати Міхеїла Саакашвілі на лікування в Україну або будь-яку іншу європейську країну.

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