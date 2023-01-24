У Саакашвілі підтвердився коронавірус - адвокат

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Адвокат зазначив, коронавірус у третього президента підтвердився сьогодні.

За словами Хачапурідзе, сьогодні він планує відвідати Михайла Саакашвілі. Як заявляє адвокат, сьогодні у «Вівамеді» третій президент Грузії знову втратив свідомість.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в організмі Михайла Саакашвілі виявили сліди важких металів. Його могли отруїти у в'язниці, заявив американський токсиколог і нарколог Девід Сміт на судовому засіданні в Тбілісі 29 грудня.



Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк говоривщо Україна офіційно пропонує передати Міхеїла Саакашвілі на лікування в Україну або будь-яку іншу європейську країну.