У Саакашвілі підтвердився коронавірус - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У третього президента Грузії Михайла Саакашвілі підтвердився COVID-19. Про це “Інтерпресньюс” повідомив адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе, передає УНН.
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Адвокат зазначив, коронавірус у третього президента підтвердився сьогодні.
За словами Хачапурідзе, сьогодні він планує відвідати Михайла Саакашвілі. Як заявляє адвокат, сьогодні у «Вівамеді» третій президент Грузії знову втратив свідомість.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в організмі Михайла Саакашвілі виявили сліди важких металів. Його могли отруїти у в'язниці, заявив американський токсиколог і нарколог Девід Сміт на судовому засіданні в Тбілісі 29 грудня.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк говоривщо Україна офіційно пропонує передати Міхеїла Саакашвілі на лікування в Україну або будь-яку іншу європейську країну.