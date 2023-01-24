У Саакашвили подтвердился коронавирус - адвокат

Детали

Адвокат отметил, коронавирус у третьего президента подтвердился сегодня.

По словам Хачапуридзе, сегодня он планирует навестить Михаила Саакашвили. Как заявляет адвокат, сегодня в «Вивамеде» третий президент Грузии снова потерял сознание.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в организме Михаила Саакашвили обнаружили следы тяжелых металлов. Его могли отравить в тюрьме, заявил американский токсиколог и нарколог Дэвид Смит на судебном заседании в Тбилиси 29 декабря.



Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Украина официально предлагает передать Михеила Саакашвили на лечение в Украину или любую другую европейскую страну.