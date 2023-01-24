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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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У Саакашвили подтвердился коронавирус - адвокат

Киев • УНН

 • 1284821 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердился COVID-19. Об этом «Интерпрессньюс» сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, передает УНН.

У Саакашвили подтвердился коронавирус - адвокат

Детали

Адвокат отметил, коронавирус у третьего президента подтвердился сегодня.

По словам Хачапуридзе, сегодня он планирует навестить Михаила Саакашвили. Как заявляет адвокат, сегодня в «Вивамеде» третий президент Грузии снова потерял сознание.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в организме Михаила Саакашвили обнаружили следы тяжелых металлов. Его могли отравить в тюрьме, заявил американский токсиколог и нарколог Дэвид Смит на судебном заседании в Тбилиси 29 декабря.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Украина официально предлагает передать Михеила Саакашвили на лечение в Украину или любую другую европейскую страну.

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