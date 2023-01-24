У Саакашвили подтвердился коронавирус - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердился COVID-19. Об этом «Интерпрессньюс» сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, передает УНН.
Детали
Адвокат отметил, коронавирус у третьего президента подтвердился сегодня.
По словам Хачапуридзе, сегодня он планирует навестить Михаила Саакашвили. Как заявляет адвокат, сегодня в «Вивамеде» третий президент Грузии снова потерял сознание.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в организме Михаила Саакашвили обнаружили следы тяжелых металлов. Его могли отравить в тюрьме, заявил американский токсиколог и нарколог Дэвид Смит на судебном заседании в Тбилиси 29 декабря.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Украина официально предлагает передать Михеила Саакашвили на лечение в Украину или любую другую европейскую страну.