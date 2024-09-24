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У Румунії вкотре виявили уламки ударного безпілотника “шахед"

У Румунії вкотре виявили уламки ударного безпілотника “шахед"

Київ • УНН

 • 16997 перегляди

На території Румунії виявили фрагменти російського ударного безпілотника "Герань-2". Уламки знайдено на південь від міста Плауру, їх вилучено для проведення експертизи.

У вівторок, 24 вересня, на території Румунії вкотре виявили уламки ударного безпілотника "шахед". Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії, передає УНН.

У вівторок, 24 вересня, фахівці з MApN, MAi та SRI дослідили територію на південь від міста Плауру, повіт Тулча, де було повідомлено про існування деяких фрагментів безпілотників. Досліджувана територія розташована за межами населеного пункту комуни Плауру, елементи інфраструктури не постраждали. Проведеними на місці обстеженнями встановлено, що відповідні фрагменти походять від російського безпілотника "Герань-2" 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уламки вилучили для проведення експертизи.

Нагадаємо

24 липня румунські медіа писали про падіння дрона в районі села Плауру. У Румунії повідомили про вибухи під час атаки росіян дронами по Одещині.

Павло Башинський

Павло Башинський

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