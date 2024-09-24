В Румынии в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника "шахед"

Во вторник, 24 сентября, на территории Румынии в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника "шахед". Об этом сообщает Министерство обороны Румынии, передает УНН.

Во вторник, 24 сентября, специалисты из MApN, MAi и SRI исследовали территорию к югу от города Плауру, уезд Тулча, где было сообщено о существовании некоторых фрагментов беспилотников. Исследуемая территория расположена за пределами населенного пункта коммуны Плауру, элементы инфраструктуры не пострадали. Проведенными на месте обследованиями установлено, что соответствующие фрагменты происходят от российского беспилотника "Герань-2" - говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки изъяли для проведения экспертизы.

Напомним

24 июля румынские медиа писали о падении дрона в районе села Плауру. В Румынии сообщили о взрывах во время атаки россиян дронами по Одесской области.