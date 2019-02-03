У РПЦ прокоментували інтронізацію Епіфанія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Невисокий рівень гостей на церемонії зведення на престол глави Православної церкви України Епіфанія говорить про те, що помісні православні церкви світу не підтримали рішення Константинополя щодо її заснування. Таку думку висловив прес-секретар патріарха Московського Кирила, священик Олександр Волков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Жалюгідне видовище. Константинопольський патріархат залишився на самоті зі своєю клонованою "овечкою Доллі". Після урочистостей, які відбулися у Москві, (з нагоди 10-ї річниці інтронізації патріарха Кирила - ред.) ця самотність сприймається абсолютно однозначно: нікому в світовому православ'ї не потрібен розкол", - заявив Волков.
Нагадаємо, в столичному соборі Святої Софії під час церемонії інтронізації Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія звели на престол.
Як заявив Президент України Петро Порошенко, важливе державотворче питання в Україні вже вирішене, оскільки новообраний предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній офіційно зійшов на престол.
Православна церква України відкрита для всіх прихожан та духовенства, які бажають приєднатися до неї.