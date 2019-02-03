У РПЦ прокоментували інтронізацію Епіфанія

"Жалюгідне видовище. Константинопольський патріархат залишився на самоті зі своєю клонованою "овечкою Доллі". Після урочистостей, які відбулися у Москві, (з нагоди 10-ї річниці інтронізації патріарха Кирила - ред.) ця самотність сприймається абсолютно однозначно: нікому в світовому православ'ї не потрібен розкол", - заявив Волков.

Нагадаємо, в столичному соборі Святої Софії під час церемонії інтронізації Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія звели на престол.

Як заявив Президент України Петро Порошенко, важливе державотворче питання в Україні вже вирішене, оскільки новообраний предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній офіційно зійшов на престол.

Православна церква України відкрита для всіх прихожан та духовенства, які бажають приєднатися до неї.