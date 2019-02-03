В РПЦ прокомментировали интронизацию Епифания
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Невысокий уровень гостей на церемонии возведения на престол главы Православной церкви Украины Епифания говорит о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по ее учреждению. Такое мнение выразил пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла, священник Александр Волков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли". После прошедших в Москве торжеств (по случаю 10-й годовщины интронизации патриарха Кирилла – ред.) это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол", - заявил Волков.
Напомним, в столичном соборе Святой Софии во время церемонии интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания возвели на престол.
Как заявил Президент Украины Петр Порошенко, важный государственнический вопрос в Украине уже решен, поскольку новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально вошел на престол.
Православная церковь Украины открыта для всех прихожан и духовенства, желающих присоединиться к ней.