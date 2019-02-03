Интронизация Епифания решила важный государственнический вопрос - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Важный государственнический вопрос в Украине уже решен, поскольку новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально вошел на престол. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в речи после завершения процедуры интронизации Епифания в соборе Софии Киевской, передает корреспондент УНН.
"Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины символизирует, что божьим промыслом этот большой государственнический вопрос решен", - отметил Глава государства.
По его словам, в то же время, церковь будет независимой от государства, а в Украине не будет государственной церкви.
Он поздравил Епифания от себя, от первой леди Марины Порошенко, от семьи и всех украинцев. Также он поблагодарил всех причастных к созданию ПЦУ - в частности, депутатов Верховной Рады и лично спикера парламента Андрея Парубия, украинское правительство.
При этом он добавил, что интронизация Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Епифания означает, что Церковь и православный украинский народ получают нового лидера. "С Его Блаженством связанные теперь большие надежды многих людей. Верю, что они оправдаются", - добавил Порошенко.
Напомним, сегодня в столичном соборе Святой Софии прошла церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).
Во время традиционного поминовения на церемонии интронизации митрополит Епифаний упомянул предстоятеля Русской православной церкви Кирилла среди глав других церквей.
Президент Петр Порошенко пожелал митрополиту Епифанию, интронизация которого продолжается в Софии Киевской, достойно пройти путь объединения и служения Церкви.