Інтронізація Епіфанія вирішила велике державотворче питання – Порошенко

"Інтронізація предстоятеля Православної церкви України символізує, що божим промислом це велике державотворче питання вирішене", - зазначив голова держави.

За його словами, у той же час, церква буде незалежною від держави, а в Україні не буде державної церкви.

Він привітав Епіфанія від себе, від першої леді Марини Порошенко, від родини і всіх українців. Також він подякував всім причетним до створення ПЦУ – зокрема, депутатам Верховної Ради і особисто спікера парламенту Андрія Парубія, українському уряду.

При цьому він додав, що інтронізація Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України Епіфанія означає, що Церква і православний український народ отримують нового лідера. "З Його Блаженством пов’язані тепер великі надії багатьох людей. Вірю, що вони виправдаються", - додав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні у столичному соборі Святої Софії пройшла церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Під час традиційного поминання на церемонії інтронізації митрополит Епіфаній згадав предстоятеля Російської православної церкви Кирила серед глав інших церков.

Президент Петро Порошенко побажав митрополиту Епіфанію, інтронізація якого триває в Софії Київській, достойно пройти шлях об'єднання та служіння Церкві.