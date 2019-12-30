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У РПЦ назвали закон про свободу віросповідання в Чорногорії "розкольницьким"

У РПЦ назвали закон про свободу віросповідання в Чорногорії "розкольницьким"

Київ • УНН

 • 11194 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Російській православній церкві прокоментували закон про свободу віросповідання, який ухвалили в Чорногорії, назвавши його "цинічним" і "розкольницьким". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Патріарха Московського.

"Спроба поставити питання про законність прав релігійних організацій на належне їм майно після довгих років правління богоборчого режиму, прирікає їх на безправ'я, виглядає як цинічний удар по церкві, що відновлює втрачене в роки утисків. Новий закон про свободу віросповідань є актом підтримки розколу шляхом ослаблення канонічної церкви..." - сказано в заяві.

Також у заяві звинувачуються "політичні сили як Чорногорії, так і України, зацікавлені в підриві народної єдності", у підтриманні "розкольників".

Нагадаємо, парламент Чорногорії схвалив закон про свободу віросповідання

Раніше президент Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Сербську православну церкву в спробі зберегти релігійну монополію в країні і заявив, що буде домагатися автокефалії для чорногорської церкви за прикладом України.

Також нагадаємо, Сербська православна церква погрожує владі Чорногорії через закон про віросповідання

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