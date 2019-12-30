У РПЦ назвали закон про свободу віросповідання в Чорногорії "розкольницьким"

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Російській православній церкві прокоментували закон про свободу віросповідання, який ухвалили в Чорногорії, назвавши його "цинічним" і "розкольницьким". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Патріарха Московського.