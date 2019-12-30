В РПЦ назвали закон о свободе вероисповедания в Черногории "раскольническим"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Российской православной церкви прокомментировали закон о свободе вероисповедания, который приняли в Черногории, назвав его "циничным" и "раскольническим". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Патриарха Московского.
"Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекает их на бесправие, выглядит как циничный удар по церкви, что восстанавливает утраченное в годы притеснений. Новый закон о свободе вероисповеданий является актом поддержки раскола путем ослабления канонической церкви..." - говорится в заявлении.
Также в заявлении обвиняются "политические силы как Черногории, так и Украины, заинтересованные в подрыве народного единства", в поддержании "раскольников".
Напомним, парламент Черногории одобрил закон о свободе вероисповедания.
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины.
Также напомним, Сербская православная церковь угрожает властям Черногории из-за закона о вероисповедании.