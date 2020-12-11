У розвідки України є вся інформація про російських військових — Данілов

“На превеликий жаль, ми не можемо військовим шляхом на сьогодні вирішити питання з Російською Федерацією. Мова саме йде не про ОРДЛО, не про оцих найманців, а саме про Російську Федерацію, яка в великому обсязі тримає там свої війська та зброю. Більше того, там же є кордон з Росією, на якому вони (військові РФ — ред.) знаходяться в великому скупченні. І це не є секретом. Принаймні, для нашої розвідки та для розвідок наших партнерів. Вся інформація в нас. У нас моніторинг військового стану РФ, який розташований в окупованому Криму та на наших кордонах, ведеться кожного дня”, — зазначив Данілов.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі.

Окрім того, за словами Данілова, Україна може винести для себе кілька уроків після вирішення вірмено-азербайджанського конфлікту.