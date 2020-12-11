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У розвідки України є вся інформація про російських військових — Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Моніторинг дій та пересувань військових формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму та на спільних ділянках кордону українськими та партнерськими розвідками ведеться щодня, тому українські спецслужби мають повну інформацію про дії агресора. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує кореспондент УНН.

“На превеликий жаль, ми не можемо військовим шляхом на сьогодні вирішити питання з Російською Федерацією. Мова саме йде не про ОРДЛО, не про оцих найманців, а саме про Російську Федерацію, яка в великому обсязі тримає там свої війська та зброю. Більше того, там же є кордон з Росією, на якому вони (військові РФ — ред.) знаходяться в великому скупченні. І це не є секретом. Принаймні, для нашої розвідки та для розвідок наших партнерів. Вся інформація в нас. У нас моніторинг військового стану РФ, який розташований в окупованому Криму та на наших кордонах, ведеться кожного дня”, — зазначив Данілов.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі.

Окрім того, за словами Данілова, Україна може винести для себе кілька уроків після вирішення вірмено-азербайджанського конфлікту.

Українські Національні Новини

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