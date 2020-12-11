У разведки Украины есть вся информация о российских военных — Данилов

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73487 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96773 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115525 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150623 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198852 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194945 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282330 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332418 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157985 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Актуальное
У разведки Украины есть вся информация о российских военных — Данилов

У разведки Украины есть вся информация о российских военных — Данилов

Киев  •  УНН

 • 14461 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Мониторинг действий и передвижений воинских формирований Российской Федерации на территории временно оккупированного Крыма и на общих участках границы украинскими и партнерскими разведками ведется ежедневно, поэтому украинские спецслужбы имеют полную информацию о действиях агрессора. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

“К большому сожалению, мы не можем военным путем сегодня решить вопрос с Российской Федерацией. Речь именно идет не об ОРДЛО, не об этих наемниках, а именно о Российской Федерации, которая в большом объеме держит там свои войска и оружие. Более того, там же есть граница с Россией, на которой они (военные РФ — ред.) находятся в большом скоплении. И это не секрет. По крайней мере, для нашей разведки и для исследований наших партнеров. Вся информация у нас. У нас мониторинг военного состава РФ, который расположен в оккупированном Крыму и на наших границах, ведется каждый день”, — отметил Данилов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на Донбассе.

Кроме того, по словам Данилова, Украина может вынести для себя несколько уроков после решения армяно-азербайджанского конфликта.

Украинские Национальные Новости

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