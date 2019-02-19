У Росії заявили про порушення прав 43 ув'язнених в Україні росіян

"В апараті уповноваженого з прав людини в РФ є інформація про порушення прав 43 громадян Російської Федерації, які перебувають в місцях примусового утримання України", - повідомили у вівторок в прес-службі омбудсмена.

У зв'язку з цим, в апараті заявили, що звернулися в консульський департамент МЗС Росії з проханням доручити співробітникам консульського відділу відвідати цих ув'язнених і повідомити потім про стан їх здоров'я, умови утримання та обсягах наданої медичної допомоги.

Крім того, повідомляється, що Москалькова направила звернення уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій в зв'язку зі станом здоров'я двох росіян, які перебувають в ув'язненні.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до своєї руссійской колеги Тетяни Москалькової щодо синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.



За її словами, стан здоров'я Гриба "значно погіршився" в зв'язку з наявністю хронічних захворювань і відсутністю кваліфікованої допомоги.

Як повідомляв УНН, наслідок ФСБ РФ відмовило в задоволенні клопотання захисту поранених військовополонених моряків Василя Сороки, Андрія Артеменка і Андрія Ейдер про їх видачу в Україну або ж в нейтральну країну для обстеження і лікування.

Український Омбудсмен Людмила Денісова стверджує, що стан здоров'я шести полонених українських моряків погіршується.

Раніше Людмила Денісова повідомила, що стан здоров'я Едема Бекірова, затриманого російськими силовиками на в'їзді в окупований Крим 12 грудня минулого року, кретичне.



