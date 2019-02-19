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В России заявили о нарушении прав 43 заключенных в Украине россиян

В России заявили о нарушении прав 43 заключенных в Украине россиян

Киев  •  УНН

 • 9561 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой утверждает, что располагает информацией о нарушении прав 43 российских граждан, которые находятся в местах заключения в Украине, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ имеется информация о нарушении прав 43 граждан Российской Федерации, находящихся в местах принудительного содержания Украины", - сообщили во вторник в пресс-службе омбудсмена.

В связи с этим, в аппарате заявили, что обратились в консульский департамент МИД России с просьбой поручить сотрудникам консульского отдела посетить этих заключенных и сообщить потом о состоянии их здоровья, условиях содержания и объемах оказываемой медицинской помощи.

Кроме того, сообщается, что Москалькова направила обращения уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в связи с состоянием здоровья двух россиян, находящихся в заключении.

Напомним, 15 февраля стало известно, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей руссийской коллеге Татьяне Москальковой относительно синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу.

По её словам, состояние здоровья Гриба "значительно ухудшилось" в связи с наличием хронических заболеваний и отсутствием квалифицированной помощи.

Как сообщал УНН, следствие ФСБ РФ отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненых военнопленных моряков Василия Сороки, Андрея Артеменко и Андрея Эйдера об их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения.

Украинский Омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что состояние здоровья шести пленных украинских моряков ухудшается.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья Эдема Бекирова, задержанного российскими силовиками на въезде в оккупированный Крым 12 декабря прошлого года, сверхкритичное.

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