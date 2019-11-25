У Росії "задоволені" рішенням арбітражу в Гаазі у справі проти України

"22 листопада в Гаазі Міждержавний арбітражний трибунал, сформований з ініціативи України на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду з Росією "керченському інциденту", прийняв свою першу постанову, якою затверджено порядок роботи і правила процедури арбітражу. Російська Федерація повністю задоволена цим рішенням, в якому враховані всі її принципові пропозиції, висловлені в ході проведеного напередодні в Гаазі засідання арбітражу", - йдеться у заяві міністерства.

Як заявили в російському МЗС, суд погодився з аргументами Росії і передбачив можливість поділу процесу на дві самостійні стадії - юрисдикційну і розгляд спору по суті, при цьому, кожній із сторін надано по шість місяців для підготовки своїх меморандумів.

Нагадаємо, 22 листопада Україна отримала перший процедурний наказ Арбітражного Трибуналу у справі про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів ("Україна проти Російської Федерації") Конвенції ООН з морського права, якою затверджено правила призначення, регламент і графік роботи Арбітражу.

Як повідомлялося раніше в УНН, Росія прагнула зробити закритими слухання в Арбітражному трибуналі по захопленню нею трьох українських кораблів з екіпажем в Чорному морі.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО у Москві.

7 вересня в Київ повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряка. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.

А 20 листопада українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" повернулися з полону з анексованого Росією Криму.