В России "довольны" решением арбитража в Гааге в деле против Украины

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Россия довольна решением арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей ("Украина против Российской Федерации") Конвенции ООН по морскому праву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 25 ноября, на сайте Министерства иностранных дел РФ, передает УНН.