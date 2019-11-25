В России "довольны" решением арбитража в Гааге в деле против Украины

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39990 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107963 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99324 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107226 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118189 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147544 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148117 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140372 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186061 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

6 марта, 12:03 • 38166 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 125566 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 114300 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 110309 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 67462 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 110309 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 125566 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 186061 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 167019 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 192855 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110945 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123345 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 125950 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130569 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126857 просмотра
Актуальное
В России "довольны" решением арбитража в Гааге в деле против Украины

В России "довольны" решением арбитража в Гааге в деле против Украины

Киев  •  УНН

 • 12017 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Россия довольна решением арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей ("Украина против Российской Федерации") Конвенции ООН по морскому праву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 25 ноября, на сайте Министерства иностранных дел РФ, передает УНН.

"22 ноября в Гааге межгосударственный арбитражный трибунал, сформированный по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разбирательства с Россией по "керченскому инциденту", принял свое первое постановление, утвердившее порядок работы и правила процедуры арбитража. Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража", - говорится в заявлении министерства.

Как заявили в российском МИДе, суд согласился с доводами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии - юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, при этом, каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов.

Напомним, 22 ноября Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей ("Украина против Российской Федерации") Конвенции ООН по морскому праву, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

Как сообщалось ранее в УНН, Россия стремилась сделать закрытыми слушания в Арбитражном трибунале по захвату трех украинских кораблей с экипажем в Черном море.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена с аннексированного Россией Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы