У Росії в суді відмовили у розгляді позову Навального до речника Путіна

Зазначається, що у пресслужбі суду уточнювати деталі відмовилися. За даними джерел російських ЗМІ, суд усе ж може розглянути позов Навального, якщо той “усуне недоліки” в наданій документації до 30 грудня, проте які це недоліки, не розшифровується.

Про те, що керівник “Фонду боротьби з корупцією” позивається про захист честі і гідності до речника Кремля, стало відомо 16 листопада. У заяві Навальний зазначив, що в матеріалі ТАРС від 1 жовтня Пєсков “поширив про нього відомості, що не відповідають дійсності”, а також шкодять його “честі, гідності й діловій репутації”.

Зокрема, Пєсков заявляв, що звинувачення Навального на адресу президента РФ Володимира Путіна щодо замаху на опозиціонера інспіровані Центральним розвідувальним управлінням США.

“З огляду на те, що з хворим працюють фахівці ЦРУ, все, що він озвучує, це те, що йому вкладає в уста ця організація”, — цитувало Пєскова ТАРС.

Зокрема, речник президента Росії стверджував, що “це вже не вперше, коли фахівці ЦРУ дають Навальному різні інструкції”.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він перебував у комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели в штучну кому.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи “Новачок”.

7 вересня опозиціонера вивели з коми. 23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки “Шаріте”, де він провів 32 дні.

Експерти в Німеччині, а потім і інших країнах також дійшли висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи “Новачок”. Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, що сталося. Вони також запровадили санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетні до замаху на Навального.

Навальний переконаний, що його отруїли спецслужби за вказівкою Кремля.

Російська влада відкидає причетність до отруєння.