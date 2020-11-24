В России в суде отказали в рассмотрении иска Навального к спикеру Путина

Отмечается, что в пресс-службе суда уточнять детали отказались. По данным источников российских СМИ, суд все же может рассмотреть иск Навального, если тот “устранит недостатки” в предоставленной документации до 30 декабря, однако какие это недостатки, не расшифровывается.

О том, что руководитель “Фонда борьбы с коррупцией” судится о защите чести и достоинства со спикером Кремля, стало известно 16 ноября. В заявлении Навальный отметил, что в материале ТАСС от 1 октября Песков “распространил о нем сведения, не соответствующие действительности”, а также такие, что вредят его “чести, достоинству и деловой репутации”.

В частности, Песков заявлял, что обвинения Навального в адрес президента РФ Владимира Путина о покушении на оппозиционера инспирированы Центральным разведывательным управлением США.

“Учитывая то, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация”, — цитировало Пескова ТАСС.

В частности, представитель президента России утверждал, что “это уже не первый раз, когда специалисты ЦРУ дают Навальному различные инструкции”.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.

7 сентября оппозиционера вывели из комы. 23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники “Шарите” , где он провел 32 дня.

Эксперты в Германии, а затем и других странах также пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы “Новичок”. Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли быть причастны к покушению на Навального.

Навальный убежден, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.

Российские власти опровергают причастность к отравлению.