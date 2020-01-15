У Росії суд відхилив майже всі питання до свідка звинувачення у “справі Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону відхилив “практично всі питання” адвоката Едема Семедляєва, які він ставив свідкові обвинувачення у другій бахчисарайській “справі Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, інформує УНН.
За його словами, допит оперативного співробітника ФСБ Росії, з ініціативи якого відкрили цю кримінальну справу, проходить вже протягом десяти засідань.
“Сьогодні ми продовжили допитувати оперативного співробітника ФСБ Артикбаєва Миколу Максадовича. Це вже 10-те судове засідання, в якому ми допитуємо цього свідка. Сьогодні черга ставити запитання дійшла і до мене, але суддя зняв практично всі запитання, які я ставив”, — розповів Семедляєв.
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Він також пояснив, якщо суддя не знімає питання, то свідок звинувачення, швидше за все, говорить, що він не пам’ятає ті чи інші факти, або ж каже, що “інформація є державною таємницею”, і він так “уникає відповідей на питання”.
Напередодні сторона захисту заявила два відводи судді і близько 30 заперечень на дії суду у другій бахчисарайській “справі Хізб ут-Тахрір”.
15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.
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У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії і окупованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.
21 травня 2018 року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.