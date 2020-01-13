У Криму ФСБ РФ відпустила кримськотатарську активістку після другого за день затримання

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. В анексованому Криму співробітники російської ФСБ відпустили після повторного затримання дочку засудженого у ялтинській “справі Хізб ут-Тахрір” Мусліма Алієва Гульсум Алієву, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.

“Після того, як мене відпустили з РВВС, ми знову приїхали на адмінкордон і при повторному проходженні мене знову затримали і провели в кімнату для допиту. Туди зайшли співробітники прикордонслужби і в досить різкій формі почали питати, ким є для мене Муслім Алієв. Вони запитали, чи знаю я, що він засуджений на 19 років і я відповіла, що, звичайно, знаю”, — розповіла Гульсум Алієва.

За її словами, російські силовики запитували, чи відвідувала вона суди у “справі Хізб ут-Тахрір”.

“На ці запитання я вже відмовилася відповідати, послалася на 51 статтю”, — повідомила Алієва.

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Вона повідомила, що в Херсон, куди прямувала, так і не потрапила.

“У співробітників митниці відбулася перезмінка: близько трьох годин я просто просиділа одна в кімнаті для допитів. Потім, очевидно, прийшла нова зміна і сказали, що я можу пройти на територію материкової України. На той момент я вже почувалася погано і відмовилась”, — додала Алієва.

Раніше 13 січня Алієва намагалася виїхати з Криму, але її затримали і відвезли у відділення поліції Армянська. Після п’яти годин затримання російські силовики відпустили Алієву. Адвокат Едем Семедляєв пояснив затримання тим, що Алієва нібито перебуває в карному розшуку.

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Алієву затримують не вперше. В червні 2019 року російські силовики затримали її також на адмінкордоні за звинуваченням в “порушенні ненависті або ворожнечі” (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook. Згодом дівчину відпустили.

У червні 2018 року російські силовики проводили обшук у будинку фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Мусліма Алієва. Згодом стало відомо, що на його старшу доньку Гульсум склали протокол. Її звинувачували за статтею 282 Кримінального кодексу Росії — розпалення міжнаціональної ворожнечі — за допис у Facebook. У січні 2019 року Слідчий відділ по Алушті припинив кримінальне провадження щодо Алієвої.

12 червня адвокат Гульсум Алієвої Олексій Ладін повідомив виданню, що підконтрольна Росії Кримська “прокуратура” відкрила адміністративне провадження за статтею 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації за допис активістки у Facebook попри те, що терміни притягнення її до адміністративної відповідальності збігли.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією “Хізб ут-Тахрір”.

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