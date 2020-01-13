В Крыму ФСБ РФ отпустила крымскотатарскую активистку после второго за день задержания

“После того, как меня отпустили из РОВД, мы снова приехали на админграницу и при повторном прохождении меня снова задержали и провели в комнату для допроса. Туда вошли сотрудники погранслужбы и в довольно резкой форме начали спрашивать, кем является для меня Муслим Алиев. Они спросили, знаю ли я, что он осужден на 19 лет и я ответила, что, конечно, знаю”, — рассказала Гульсум Алиева.

По ее словам, российские силовики спрашивали, посещала ли она суды по “делу Хизб ут-Тахрир”.

“На эти вопросы я уже отказалась отвечать, сослалась на 51 статью”, — сообщила Алиева.

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Она сообщила, что в Херсон, куда направлялась, так и не попала.

“У сотрудников таможни состоялась пересменка: около трех часов я просто просидела одна в комнате для допросов. Потом, видимо, пришла новая смена и сказали, что я могу пройти на территорию материковой Украины. На тот момент я уже чувствовала себя плохо и отказалась”, — добавила Алиева.

Ранее 13 января Алиева пыталась выехать из Крыма, но ее задержали и отвезли в отделение полиции Армянска. После пяти часов задержания российские силовики отпустили Алиеву. Адвокат Эдем Семедляев объяснил задержание тем, что Алиева якобы находится в уголовном розыске.

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Алиеву задерживают не впервые. В июне 2019 российские силовики задержали ее также на админгранице по обвинению в “возбуждении ненависти либо вражды” (статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России) за пост в Facebook. Впоследствии девушку отпустили.

В июне 2018 российские силовики проводили обыск в доме фигуранта ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева. Впоследствии стало известно, что на его старшую дочь Гульсум составили протокол. Ее обвиняли по статье 282 Уголовного кодекса России — разжигание межнациональной розни — за сообщение в Facebook. В январе 2019 года Следственный отдел по Алуште прекратил уголовное производство по Алиевой.

12 июня адвокат Гульсум Алиевой Алексей Ладен сообщил изданию, что подконтрольная России Крымская “прокуратура” открыла административное производство по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за сообщение активистки в Facebook несмотря на то, что сроки привлечения к административной ответственности истекли.

После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного нею Крыма организацией “Хизб ут-Тахрир”.