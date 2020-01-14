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Бахчисарайська “справа Хізб ут-Тахрір”: захист заявив близько 30 заперечень на дії російського суду

Бахчисарайська “справа Хізб ут-Тахрір”: захист заявив близько 30 заперечень на дії російського суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. На засіданні Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону у другій бахчисарайській “справі Хізб ут-Тахрір” сторона захисту заявила два відводи судді і близько 30 заперечень на дії суду, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, інформує УНН

“Сьогодні допит Артикбаєва (співробітник ФСБ Росії Микола Артикбаєв — ред.) продовжив Мемет Бєлялов. У своїх свідченнях Артикбаєв часто посилався на давність подій і те, що він не пам’ятає. Частину питань до Артикбаєва знімав головуючий суддя, через що заперечення на дії суду висловили Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Суддя не давав заявити клопотання Серверу Мустафаєву, постійно підвищував голос під час засідання і вів себе нешанобливо щодо учасників процесу. Після цього Сервер Мустафаєв заявив відвід головуючому судді Ризвану Зубаірову, після Сервера відведення всьому складу суду заявив Мемет Бєлялов, але жоден з відводів суддя не задовольнив. Під час засідання було заявлено близько 30 заперечень, заперечення Сервера Мустафаєва не вносити до протоколу судового засідання, що, в тому числі, і стало приводом для заяви відводу судді”, — розповіла адвокат Ліля Гемеджі.

Адвокат також зазначила, що суд не дав закінчити допит її підзахисному Серверу Мустафаєву.

“Зараз ми почали допит по другому колу, після оголошення показів, ми допитуємо у зв’язку із суперечностями, хоча суддя так і не дав закінчити допит Серверу Мустафаєву”, — додала адвокат.

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15 листопада минулого року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і окупованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

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