Денісова звернулась до Москалькової щодо медичного обстеження фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти проведенню повного медичного обстеження фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” Тимура Ібрагімова та Сервера Зекір’яєва, чиї права постійно порушувалися. Про це вона написала у своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
"Адміністрація пенітенціарної установи ФКУ СІЗО 1 ГУФСВП Росії у місті Ростов-на-Дону, де утримуються незаконно засуджені кримські татари Тимур Ібрагімов та Сервер Зекір’яєв – систематично порушує їх права.Тимур Ібрагімов — інвалід ІІІ групи — в нього відсутнє одне око. Сервер Зекір’яєв має хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркову недостатність та гіпертонію. Крім того, наразі, Сервер скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї та проблеми з судинами на ногах", - зазначила Денісова.
Проте, за її словами, адміністрація пенітенціарної установи не надає Зекір’яєву та Ібрагімову медичної допомоги. Окрім того, Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону відмовив в задоволенні клопотання сторони захисту про надання відповідної медичної допомоги.
"Однак, адміністрація пенітенціарної установи на порушення міжнародних стандартів тримання осіб під вартою не надає нашим співгромадянам необхідної медичної допомоги. Крім того, Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону відмовив в задоволенні клопотання сторони захисту про надання відповідної медичної допомоги Тимуру Ібрагімову та Серверу Зекір’яєву", - додає Омбудсмен.
Так, Денісова звернулася до Москалькової щодо проведення повного медичного обстеження Тимуру Ібрагімову та Серверу Зекір’яєву.
"Через це в невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження, за результатами якого забезпечити надання необхідного лікування", - підсумувала вона.
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Нагадаємо, 15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.
У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.
21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.
Як раніше повідомлялося, що фігурантам бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” видають запліснявілі продукти.
Також повідомлялося, що фігуранта другої бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір”, координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва вивели у вівторок із засідання Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону через “неповагу до суду".