Денісова звернулась до Москалькової щодо медичного обстеження фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти проведенню повного медичного обстеження фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” Тимура Ібрагімова та Сервера Зекір’яєва, чиї права постійно порушувалися. Про це вона написала у своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.