Денисова обратилась к Москальковой относительно медицинского обследования фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать проведению полного медицинского обследования фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева, чьи права постоянно нарушались. Об этом она написала на своей страничке в Facebook, передает корреспондент УНН.