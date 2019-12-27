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Денисова обратилась к Москальковой относительно медицинского обследования фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Денисова обратилась к Москальковой относительно медицинского обследования фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

 • 9768 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать проведению полного медицинского обследования фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева, чьи права постоянно нарушались. Об этом она написала на своей страничке в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Администрация пенитенциарного учреждения ФКУ СИЗО 1 ГУФСВП России в городе Ростов-на-Дону, где содержатся незаконно осужденные крымские татары Тимур Ибрагимов и Сервер Зекирьяев - систематически нарушает их права.Тимур Ибрагимов - инвалид III группы - у него отсутствует один глаз. Сервер Зекирьяев имеет хронический остеохондроз, радикулит, почечную недостаточность и гипертонию. Кроме того, сейчас Сервер жалуется на воспаление лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах", - отметила Денисова.

Однако, по ее словам, администрация пенитенциарного учреждения не предоставляет Зекирьяеву и Ибрагимову медицинской помощи. Кроме того, Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о предоставлении соответствующей медицинской помощи.

"Однако, администрация пенитенциарного учреждения в нарушение международных стандартов содержания лиц под стражей не предоставляет нашим согражданам необходимой медицинской помощи. Кроме того, Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о предоставлении соответствующей медицинской помощи Тимуру Ибрагимову и Серверу Зекирьяеву", - добавляет Омбудсмен.

Так, Денисова обратилась к Москальковой о проведении полного медицинского обследования Тимуру Ибрагимову и Серверу Зекирьяеву.

"Поэтому в неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой срочно принять меры по проведению полного медицинского обследования, по результатам которого обеспечить предоставление необходимого лечения", - подытожила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Консул Украины в Ростове-на-Дону встретился с фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир"

Напомним, 15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир".

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ней Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова. Обвинения против них привлекли к Бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Как ранее сообщалось, что фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" выдают заплесневелые продукты.

Также сообщалось, что фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева вывели во вторник с заседания Южного окружного военного суда российского Ростова-на-Дону из-за "неуважение к суду".

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