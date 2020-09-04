У Росії оприлюднили зняте до отруєння розслідування Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Фонд боротьби з корупцією (ФБК) російського опозиціонера Олексія Навального у Росії оприлюднив фільм “Томськ у полоні у депутатської мафії”, який він знімав перед отруєнням. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Навального.
"Якщо вже ми вирішили оголосити війну путінській партії "Єдина Росія", то Томськ - одне з кращих місць для цього. Ми розповімо вам про те, як влаштоване місто, а ви допоможіть нам донести цю розповідь до всіх жителів Томська", - йдеться у матеріалі до відео розслідування.
Так, фільм присвячений корупції серед високопоставлених чиновників і міських депутатів від "Єдиної Росії".
Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами прессекретаря Навального Кіри Ярмиш, політика могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив зранку в аеропорту.
Опозиціонера у комі вранці 22 серпня доставили в Берлін після тривалої затримки. Російська влада наполягала на дотриманні німецькими льотчиками нормативу про відпочинок. Перед цим омські лікарі оголошували Навального нетранспортабельним.
24 серпня у німецькій клініці "Шаріте", куди транспортували російського опозиційного політика Олексія Навального з Росії, заявили, що початкові дослідження вказують на отруєння опозиціонера.
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди речовини з групи "Новачок".