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У Росії оприлюднили зняте до отруєння розслідування Навального

Київ • УНН

 • 22037 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Фонд боротьби з корупцією (ФБК) російського опозиціонера Олексія Навального у Росії оприлюднив фільм “Томськ у полоні у депутатської мафії”, який він знімав перед отруєнням. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Навального.

У Росії оприлюднили зняте до отруєння розслідування Навального

"Якщо вже ми вирішили оголосити війну путінській партії "Єдина Росія", то Томськ - одне з кращих місць для цього. Ми розповімо вам про те, як влаштоване місто, а ви допоможіть нам донести цю розповідь до всіх жителів Томська", - йдеться у матеріалі до відео розслідування.

Так, фільм присвячений корупції серед високопоставлених чиновників і міських депутатів від "Єдиної Росії".

Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами прессекретаря Навального Кіри Ярмиш, політика могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив зранку в аеропорту.

Опозиціонера у комі вранці 22 серпня доставили в Берлін після тривалої затримки. Російська влада наполягала на дотриманні німецькими льотчиками нормативу про відпочинок. Перед цим омські лікарі оголошували Навального нетранспортабельним.

24 серпня у німецькій клініці "Шаріте", куди транспортували російського опозиційного політика Олексія Навального з Росії, заявили, що початкові дослідження вказують на отруєння опозиціонера.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди речовини з групи "Новачок".

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