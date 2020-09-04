У Росії оприлюднили зняте до отруєння розслідування Навального

"Якщо вже ми вирішили оголосити війну путінській партії "Єдина Росія", то Томськ - одне з кращих місць для цього. Ми розповімо вам про те, як влаштоване місто, а ви допоможіть нам донести цю розповідь до всіх жителів Томська", - йдеться у матеріалі до відео розслідування.

Так, фільм присвячений корупції серед високопоставлених чиновників і міських депутатів від "Єдиної Росії".

Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами прессекретаря Навального Кіри Ярмиш, політика могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив зранку в аеропорту.

Опозиціонера у комі вранці 22 серпня доставили в Берлін після тривалої затримки. Російська влада наполягала на дотриманні німецькими льотчиками нормативу про відпочинок. Перед цим омські лікарі оголошували Навального нетранспортабельним.

24 серпня у німецькій клініці "Шаріте", куди транспортували російського опозиційного політика Олексія Навального з Росії, заявили, що початкові дослідження вказують на отруєння опозиціонера.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди речовини з групи "Новачок".