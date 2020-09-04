В России обнародовали снятое до отравления расследование Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального в России обнародовал фильм "Томск в плену у депутатской мафии", который он снимал перед отравлением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Навального.
"Если уж мы решили объявить войну путинской партии "Единая Россия", то Томск — одно из лучших мест для этого. Мы расскажем вам о том, как устроен город, а вы помогите нам донести этот рассказ до всех томичей", - говорится в материале к видео расследования.
Так, фильм посвящен коррупции среди высокопоставленных чиновников и городских депутатов от "Единой России".
Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил утром в аэропорту.
Оппозиционера в коме утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.
24 августа в немецкой клинике "Шарите", куда транспортировали российского оппозиционного политика Алексея Навального из России, заявили, что начальные исследования указывают на отравление оппозиционера.
2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы вещества из группы "Новичок".