У росії не вистачає ППО, вони перекидають їх з Далекого Сходу. Путіну варто задуматися - Юсов

Цитата

«Дії ворога на тимчасово окупованих територіях, в тому числі Криму не є таємницею для України і звичайно розвідки…Останнім часом Крим стає для них найбільшою проблемою та вразливою ділянкою. Останні тижні стали справжнім пеклом для загарбників в Криму і вони розуміють, що далі ситуація ставати кращою не буде», - сказав Юсов.

Також він зазначив, що попри постійні звітування окупантів «на гору» про те, що вони щось поглибили, покращили та посилили, «бавовна» в Криму продовжується.

Юсов також зауважив, що випадки «бавовни» в росії, зокрема, вибух в смоленську на заводі та в інших містах, показують, що у ворога не вистачає засобів ППО, для того, щоб захистити власну територію.

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«Тому противник змушений перекидати системи ППО з інших напрямків, зокрема далекосхідного. Це привід для російського воєнно-політичного керівництва і самого російського суспільства замислитися, що їм важливіше – перерозподіляти ППО на тимчасово окуповані українські території чи захищати безпосередньо «матушку» росію», - сказав Юсов.

Доповнення

Партизани кримськотатарського руху «АТЕШ» зафіксували перекидання систем російського ППО до Сімферополя у тимчасово окупованому Криму.