У росії не вистачає ППО, вони перекидають їх з Далекого Сходу. Путіну варто задуматися - Юсов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У росіян не вистачає засобів ППО, тому противник змушений перекидати їх з інших напрямків, зокрема далекосхідного. Це привід для російського воєнно-політичного керівництва і самого російського суспільства замислитися, що їм важливіше – захищати окуповані території чи власні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Дії ворога на тимчасово окупованих територіях, в тому числі Криму не є таємницею для України і звичайно розвідки…Останнім часом Крим стає для них найбільшою проблемою та вразливою ділянкою. Останні тижні стали справжнім пеклом для загарбників в Криму і вони розуміють, що далі ситуація ставати кращою не буде», - сказав Юсов.
Також він зазначив, що попри постійні звітування окупантів «на гору» про те, що вони щось поглибили, покращили та посилили, «бавовна» в Криму продовжується.
Юсов також зауважив, що випадки «бавовни» в росії, зокрема, вибух в смоленську на заводі та в інших містах, показують, що у ворога не вистачає засобів ППО, для того, щоб захистити власну територію.
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«Тому противник змушений перекидати системи ППО з інших напрямків, зокрема далекосхідного. Це привід для російського воєнно-політичного керівництва і самого російського суспільства замислитися, що їм важливіше – перерозподіляти ППО на тимчасово окуповані українські території чи захищати безпосередньо «матушку» росію», - сказав Юсов.
Доповнення
Партизани кримськотатарського руху «АТЕШ» зафіксували перекидання систем російського ППО до Сімферополя у тимчасово окупованому Криму.