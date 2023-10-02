У россии не хватает ПВО, они перебрасывают их с Дальнего Востока. Путину стоит задуматься - Юсов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. У россиян не хватает средств ПВО, поэтому противник вынужден перебрасывать их с других направлений, в частности дальневосточного. Это повод для российского военно-политического руководства и самого российского общества задуматься, что им важнее – защищать оккупированные территории или собственные. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Действия врага на временно оккупированных территориях, в том числе Крыма не являются тайной для Украины и конечно разведки…В последнее время Крым становится для них самой большой проблемой и уязвимым участком. Последние недели стали настоящим адом для захватчиков в Крыму и они понимают, что дальше ситуация становиться лучше не будет», - сказал Юсов.
Также он отметил, что несмотря на постоянные отчеты оккупантов «на гору» о том, что они что-то углубили, улучшили и усилили, «хлопок» в Крыму продолжается.
Юсов также заметил, что случаи «хлопка» в россии, в частности, взрыв в смоленске на заводе и в других городах, показывают, что у врага не хватает средств ПВО, для того, чтобы защитить собственную территорию.
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«Поэтому противник вынужден перебрасывать системы ПВО с других направлений, в частности дальневосточного. Это повод для российского военно-политического руководства и самого российского общества задуматься, что им важнее – перераспределять ПВО на временно оккупированные украинские территории или защищать непосредственно «матушку» россию», - сказал Юсов.
Дополнение
Партизаны крымскотатарского движения «АТЕШ» зафиксировали переброску систем российского ПВО в Симферополь во временно оккупированном Крыму.