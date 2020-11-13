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У Росії не таке блискуче становище, щоб диктувати Україні умови - Кравчук

У Росії не таке блискуче становище, щоб диктувати Україні умови - Кравчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Російська Федерація має підтримати “План дій по Донбасу”, бо має не таке вже блискуче становище, щоб диктувати Україні умови і не йти на будь-які поступки. Про це сказав перший президент незалежної України, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв’ю ТСН, передає УНН.

“Десь днями має відбутися через відеоконференцію зустріч політичних радників. На цій зустрічі, думаю, вже остаточно вирішиться, буде зустріч на найвищому рівні цього року, чи ні. Україна, запропонувавши такий план (“План дій по Донбасу” - ред.) відкриває дорогу до того, щоб така зустріч відбулася. Але чи захочуть наші опоненти… Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор — Росія. Чи захоче вона в даному разі підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти. Тому що, будемо говорити відверто, не таке вже блискуче становище в Росії сьогодні, щоб диктувати багатьом, зокрема Україні, якісь умови, і не йти на будь-які поступки”, - сказав Леонід Кравчук.

Він зазначив, що новообраний президент США Джо Байден у розмові з європейськими лідерами серед гарячих точок двічі назвав Україну.

“Думаю, це добрий знак. Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що в даному разі це не просто маленька точка на карті. Це полум’я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити”, - додав Кравчук.

Нагадаємо, у Зеленського запевнили, що Байден продовжить підтримку нацбезпеки України.

Також нагадаємо, 10 листопада на засіданні Політичної підгрупи ТКГ головною новиною стало обговорення українського “Плану дій”. І можна сказати, що український "План" взятий за основу.

Українські Національні Новини

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