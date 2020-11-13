У России не такое блестящее положение, чтобы диктовать Украине условия - Кравчук

"Где-то на днях должна состояться через видеоконференцию встреча политических советников. На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет ли встреча на высшем уровне в этом году или нет. Украина, предложив такой план ("План действий по Донбассу" - ред.) открывает дорогу к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но захотят ли наши оппоненты... Я их так мягко называю, а на самом деле оппонент у нас один, один агрессор - Россия. Захочет она в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло захотеть. Потому что, будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в том числе Украины, какие-то условия, и не идти на любые уступки", - сказал Леонид Кравчук.

Он отметил, что новоизбранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами среди горячих точек дважды назвал Украину.

"Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить", - добавил Кравчук.

Напомним, у Зеленского заверили, что Байден продолжит поддержку нацбезопасности Украины.

Также напомним, 10 ноября на заседании Политической подгруппы ТКГ главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". И можно сказать, что украинский "План" взят за основу.