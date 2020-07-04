У Росії набули чинності зміни до конституції, які дозволяють “обнулити” терміни Путіна

Так, 4 липня набули чинності поправки до Конституції Російської Федерації.

За словами Путіна, голосування показало “високий рівень консолідації суспільства щодо ключових питань”.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким встановив дату вступу в силу поправок до конституції — 4 липня.

Як повідомлялося, за прийняття “поправок” до конституції проголосували 77,92% виборців, проти — 21,27%. Явка на голосуванні склала 67,97%.

Додамо, що ЄС не визнає “голосування” щодо поправок у конституцію РФ на окупованих українських територіях.

Також Велика Британія не визнає “голосування” за поправки до конституції РФ в Криму.