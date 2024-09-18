У російському ярославлі горів склад з паливно-мастильними матеріалами: що відомо
Київ • УНН
У ніч на 18 вересня в ярославлі, що в рф, сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів. 6 співробітників мнс рф отримали важкі травми, площа пожежі сягнула 500 кв.м.
У ніч на 18 вересня в російському ярославлі сталась серйозна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами в ярославлі. 6 співробітників мнс рф постраждали, повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
Місцеві жителі розповіли що чули вибухи. Усередині сладу, як повідомляється, знаходилися газові балони і ПММ.
Наразі загоряння вдалося ліквідувати. Площа пожежі сягнула близько 500 "квадратів".
Усіх постраждалих пожежників госпіталізували, їхній стан оцінюють як важкий.
Що стало причиною пожежі - росіяни не повідомляють.
Доповнення
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