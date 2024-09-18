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У російському ярославлі горів склад з паливно-мастильними матеріалами: що відомо

Київ • УНН

 • 12051 перегляди

У ніч на 18 вересня в ярославлі, що в рф, сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів. 6 співробітників мнс рф отримали важкі травми, площа пожежі сягнула 500 кв.м.

У ніч на 18 вересня в російському ярославлі сталась  серйозна пожежа  на складі з паливно-мастильними матеріалами в ярославлі. 6 співробітників мнс рф постраждали, повідомляють російські ЗМІ, передає УНН

Місцеві жителі розповіли  що чули вибухи. Усередині сладу, як повідомляється, знаходилися газові балони і ПММ.

Наразі загоряння вдалося ліквідувати. Площа пожежі сягнула  близько 500 "квадратів". 

Усіх постраждалих пожежників госпіталізували, їхній стан оцінюють як важкий.

Що стало причиною пожежі - росіяни не повідомляють. 

Доповнення 

У торопецькому районі тверської області рф після атаки БПЛА горить склад з боєприпасами. Жителів евакуюють. Супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на території 107 арсеналу ГРАУ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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