Киев • УНН
В ночь на 18 сентября в ярославле, что в рф, произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. 6 сотрудников мчс рф получили тяжелые травмы, площадь пожара достигла 500 кв.м.
В ночь на 18 сентября в российском ярославле произошел серьезный пожар на складе с горюче-смазочными материалами в ярославле. 6 сотрудников мчс рф пострадали, сообщают российские СМИ, передает УНН.
Местные жители рассказали что слышали взрывы. Внутри слада, как сообщается, находились газовые баллоны и ГСМ.
Сейчас возгорание удалось ликвидировать. Площадь пожара достигла около 500 "квадратов".
Всех пострадавших пожарных госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.
Что стало причиной пожара - россияне не сообщают.
Дополнение
В торопецком районе тверской области рф после атаки БПЛА горит склад с боеприпасами. Жителей эвакуируют. Спутниковые снимки NASA зафиксировали тепловые сигнатуры на территории 107 арсенала ГРАУ.