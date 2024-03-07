У російській Казані горить вище танкове училище
Київ • УНН
У казармі вищого танкового командного училища в казані (росія) сталася пожежа, повідомляють у російських Telegram-каналах.
У російській казані горить вище танкове командне училище, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.
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"У казані горить казарма вищого танкового училища", - пише російський телеграм-канал 112.
Як вказують, вогнем охоплені казарми, і він швидко переходить на покрівлю.
За даними 112, загоряння сталося в кімнаті на другому поверсі. Попередньо, постраждалих немає.
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