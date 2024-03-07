В российской казани горит высшее танковое училище
Киев • УНН
В казарме высшего танкового командного училища в казани (россия) произошел пожар, сообщается в российских Telegram-каналах.
В российской казани горит высшее танковое командное училище, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
"В казани горит казарма высшего танкового училища", - пишет российский телеграм-канал 112.
Как указывают, огнем охвачены казармы, и он быстро переходит на кровлю.
По данным 112, возгорание произошло в комнате на втором этаже. Предварительно, пострадавших нет.
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