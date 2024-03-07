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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российской казани горит высшее танковое училище

В российской казани горит высшее танковое училище

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 09:53  •  6677 просмотра

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В казарме высшего танкового командного училища в казани (россия) произошел пожар, сообщается в российских Telegram-каналах.

В российской казани горит высшее танковое командное училище, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"В казани горит казарма высшего танкового училища", - пишет российский телеграм-канал 112.

Как указывают, огнем охвачены казармы, и он быстро переходит на кровлю. 

По данным 112, возгорание произошло в комнате на втором этаже. Предварительно, пострадавших нет.

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