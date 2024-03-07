В российской казани горит высшее танковое училище

россияне ударили авиабомбой по Волчанску на Харьковщине: есть погибшая

российская управляемая авиабомба упала на Волчанск в Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, еще одна получила ранения, а также были повреждены по меньшей мере 12 частных домов.