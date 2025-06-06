У росії знижено ключову ставку: вперше з 2022 року, економіка охолола лише на 1% - Financial Times
Київ • УНН
Центральний банк росії знизив ключову ставку до 20% на тлі уповільнення економіки через військові витрати. ВВП рф впав до 1,4% у першому кварталі 2025 року.
Центральний банк рф оголосив про перше з 2022 року зниження ключової процентної ставки – з 21 до 20 відсотків.
Рішення ухвалили на тлі ознак уповільнення економіки, пов’язаної з витратами на війну, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Ставку оголошено у п'ятницю, 6 червня. цб рф обґрунтував своє рішення "поступовим балансуванням економіки після її перегріву", – пише Financial Times.
Внутрішній попит продовжує перевищувати можливості економіки розширювати пропозицію товарів і послуг…
Попри деяке зменшення інфляційних ризиків, вони, на думку цб рф, залишаються переважаючими. Експерти вказують на вразливість економіки.
Банк опинився у дуже скрутному становищі
Фахівець пояснює, що хоча ціни на непродовольчі товари у рф знижуються, вартість продуктів продовжує зростати, що б'є по найбідніших верствах населення.
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Нагадаємо
З 2023 року російська економіка перебуває у фазі перегріву через активні державні витрати на війну. Очільниця цб ельвіра набіулліна ще раніше порівняла ситуацію з автівкою, що "мчить на повній швидкості", попередивши, що вона "може їхати швидко, але недовго".
Значно підвищена ставка, – 21%, утримувалася як відповідь на інфляцію, що з початку війни проти України зросла приблизно на 35%. Але це призвело до спаду кредитної активності .
Роздрібне кредитування фактично зупинилося, а зростання корпоративного кредитування стало мізерним – але це була пігулка, яку потрібно було прийняти
Довідка
За даними росстату, у першому кварталі 2025 року темпи зростання ВВП росії різко впали до 1,4% порівняно з 4% у попередні роки. З урахуванням сезонних коливань, реальний показник був навіть негативним вперше з 2022 року.
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